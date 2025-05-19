ВСУ отминусовали 1040 окупантов и десятки артсистем врага: данные Генштаба на 19 мая

За прошедшие сутки 18 мая украинские военнослужащие ликвидировали и ранили еще 1040 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 974 770 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены один танк, 5 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских системы. Общие потери врага составляют 10833 танков, 22562 ББМ и 28009 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1387 единиц реактивных систем залпового огня и 1167 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 372 самолетов, 336 вертолетов и 36503 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3197 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 48988 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3892 – специальной техники.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники вместе с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. Бойцы ГПСУ нанесли точные удары по врагу на Курском направлении.

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за город Часов Яр, который из-за постоянных обстрелов превратился в руины. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили там очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте.

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