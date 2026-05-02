Российские войска пытались проникнуть на украинские позиции в Сумской области через газопровод – ISW

Россияне продолжают попытки использовать трубопроводы для просачивания через украинскую линию обороны. Очередную такую попытку на днях они осуществили на Сумщине.

Украинские воины намерения врага заблаговременно разоблачили, на выходе из трубы российских штурмовиков ждал "убийственный" сюрприз. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россияне снова полезли в трубу на Сумщине

Украинские воины 1 мая рассказали об очередной попытке российских войск использовать трубопровод для продвижения на севере Сумской области.

Как отметили в 71 отдельной аэромобильной бригаде 8 корпуса ДШВ ВС Украины, проникнуть на украинские позиции в Сумской области через газовую трубу попытались шестеро россиян.

Обнаружили их еще на подходе. По оккупантам прямо в поле нанесли удары.

"Первого ликвидировал FPV-дрон. Остальную группу накрыла артиллерия прямо на открытой местности, когда те пытались рассредоточиться. Часть, выжившая после ударов, попыталась спрятаться среди деревьев, но была обезврежена средствами поражения, в частности славнозвездным Vampire. Итог – полностью сорван штурм и уничтожение всей группы", – отметили в бригаде.

В ISW добавили, что российские войска ранее проводили аналогичные проникновения в Купянск через газопроводы 24 и 27 апреля.

Россиянам придумали новую "победу" на Сумщине

Аналитики также заявили, что российские войска не контролируют Корчаковку – несмотря на недавние заявления российских чиновников об обратном.

Опровергли заявления врага, в частности, в Группировке войск "Курск". Там заявили, что ко лжи российское командование прибегло из-за отчаянного желания объявить о хоть какой-то "победе" к праздничному в РФ 1 мая.

"Враг распространил очередную ложь о якобы захвате села Корчаковка на Сумщине и "разгроме" наших подразделений. Группировка войск "Курск" ответственно заявляет: никакого продвижения врага в этом районе нет. Силы обороны Украины уверенно держат фронт. Такие заявления врага мы связываем с российским синдромом "красной даты", поскольку сегодня 1 мая и российским офицерам критически нужны "победы", чтобы приурочить их к празднику. Похоже, что желание получить очередную медальку или премию заставляет их "захватывать" населенные пункты, даже не подходя к ним в реальности", – заявили военные.

В 71 АэБр заявление российского минобороны прокомментировали еще лаконичнее.

"Кстати. На 1 мая оккупанты в очередной раз объявили о "захвате" н.п Корчаковка и "перемалывании" нашей обороны. Так вот вам пример, чем такие заявления заканчиваются в реальной жизни. Неисправимые идиоты", – отметили защитники в той же заметке, в которой рассказали о разгроме участников очередной российской операции "Труба".

