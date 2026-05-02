Армия РФ не оставляет планов форсировать реку Оскол на Харьковщине: анализ ISW

Россияне продолжают атаки на Купянском направлении и в районе Боровой, пытаясь форсировать реку Оскол. Однако на пути реализации планов врага стоят украинские воины, сдерживающие захватчиков контратаками и беспилотными комплексами.

Переломить ситуацию в свою пользу россияне пытаются, прибегнув к старому трюку с просачиванием через трубопровод. О ситуации на этом отрезке фронта рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россияне рвутся через Оскол

В ISW констатировали, что 1 мая российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении.

Однако продвинуться вперед им не удалось из-за украинской контратаки.

"Украинские силы скоординировали и осуществили атаку в Купянске в феврале 2026 года, используя исключительно беспилотные средства. Украинская бригада, которая действовала на Купянском направлении, сообщила, что она использовала беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства для уничтожения десяти российских военнослужащих в рамках полностью беспилотной атаки на российские силы в Купянске", – напомнили аналитики хронологию боев на направлении.

Сейчас же россияне снова и снова пытаются повторить успех первого проникновения в тыл к украинским воинам через трубопровод, благодаря которому они смогли в свое время заставить Силы обороны отступить от Суджи в Курской области РФ. Несмотря на то, что последние попытки прибегнуть к старому трюку вряд ли можно назвать успешными – оккупанты упорно делают то же самое, надеясь на другой результат.

В частности, как отметил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, трубопроводы для проведения миссий по проникновению небольших групп пехоты россияне пытаются использовать на Купянском направлении.

Также 1 мая российские войска продолжили наступательные операции на направлении Борового, но не достигли подтвержденного прогресса. При этом один из Z-блогеровутверждал, что российские войска якобы продвинулись на восток от Боровой.

Тем временем украинские войска продолжили атаки средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Луганской области с 29 апреля на 1 мая.

Генеральный штаб Украины 1 мая сообщил, что украинские войска нанесли удар по командному пункту российской артиллерийской бригады в оккупированном Лисичанске (примерно в 35 километрах от линии фронта) и по российскому складу боеприпасов вблизи Ровеньков (примерно в 125 километрах от линии фронта).

Як розповідав OBOZ.UA. раніше констатували, що українські удари відкинули нафтопереробну галузь Росії в розвитку до грудня 2009 року.

