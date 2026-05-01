Хотели пробраться сквозь газовую трубу: украинские десантники сорвали планы оккупантов. Видео

На одном из участков фронта оккупанты пытались прорваться к украинским позициям через газовую трубу, однако их план провалился. Украинские десантники обнаружили врага еще на подходе и ликвидировали всю группу.

Видео дня

В соцсетях 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск рассказали, что украинские защитники поймали шестерых российских военных. Также бойцы поделились кадрами уничтожения врага.

"Кстати. На 1 мая оккупанты в очередной раз объявили о "захвате" н.п Корчаковка и "перемалывании" нашей обороны. Так вот вам пример, чем такие заявления заканчиваются в реальной жизни", – отметили в заметке.

Первого оккупанта ликвидировали с помощью FPV-дрона. Других накрыла артиллерия в поле, когда они пытались рассредоточиться.

Часть группы, которая осталась живой после обстрела, попыталась спрятаться среди деревьев. Впрочем, их также уничтожили, в частности системой Vampire.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!