Российские войска пытаются вытеснить ВСУ с Курщины, на Белгородщине тоже 'горячо': анализ ISW

Российская армия продолжает попытки вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области РФ. Также россияне пытаются отразить украинские атаки на границе в соседней Белгородской области.

Видео дня

О ситуации рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики назвали, какие подразделения российское командование задействовало в этих районах.

В частности, сообщается, что 16 апреля армия РФ продолжала пытаться вытеснить украинские силы с оставшихся их ограниченных позиций в Курской области. Однако ей не удалось продвинуться.

Бои продолжались возле Горналя и Олешни юго-западнее Суджи, а также в районе Свято-Николаевского монастыря, расположенного к северо-востоку от Горналя.

Известно, что на Курщине против ВСУ действуют операторы БПЛА российского центра передовых беспилотных технологий "Рубикон", подразделения 89-го гвардейского инженерного полка "БАРС-Курск" (резервы российской боевой армии) и 56-го воздушно-десантного полка (7-я дивизия воздушно-десантных войск РФ).

В то же время 16 апреля продолжались бои на северо-западе Белгородской области, но российские войска там ничего не добились. Один из пропагандистов заявлял, якобы ВС РФ "зачистили" Демидовку к северо-западу от Белгорода, однако в ISW это не подтверждают.

Отмечается, что бои продолжались в районе российско-украинской границы возле Поповки и Демидовки. Российские блогеры заявили, что украинские войска осуществили контратаку между этими населенными пунктами и попытались атаковать границу РФ к югу от Демидовки – в районе за селом Марьино Сумской области.

По данным ISW, вблизи Демидовки действуют подразделения российского 1-го мотострелкового батальона 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия Южного военного округа).

Как сообщал OBOZ.UA, действия ВСУ в Белгородской области РФ сорвали планы российских войск наступать на Харьковскую и Сумскую области. Врагу не удалось создать мощный "кулак" для удара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!