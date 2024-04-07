Российские войска систематически используют химическое оружие против ВСУ – The Telegraph

Войска России, предположительно, систематически задействуют против украинских военных слезоточивый газ CS ("Сирень"), способный вызывать панику, а также другое химическое оружие, которое сбрасывают с дронов. Украинские защитники имеют для защиты противогазы, однако не всегда они оказываются эффективны.

Об этом говорится в статье британской газеты The Telegraph со ссылкой на украинских военных на линии фронта, опубликованной 6 апреля. Как пишет издание, слезоточивый газ CS в Европе нередко применяется полицией против нарушителей порядка на демонстрациях.

В Германии, например, его можно заказать в интернете для самозащиты. Однако использование этого газа во время войны недопустимо в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Хотя газ CS и не имеет летального действия, он вызывает панику, под воздействием которой военные могут бросать окопы, оказавшись под ударами обычных видов оружия.

Многие защитники Украины имеют с собой противогазы и получают методички с инструкциями, как вести себя в случае химической атаки, пишет газета.

Как рассказала The Telegraph американская медсестра Ребекка Мациоровски, которая служит в ВСУ, у некоторых из военнослужащих из трех бригад, которым она оказывает помощь под Донецком, нет никакого защитного снаряжения. Им приходится покупать его самим или рассчитывать на помощь волонтеров.

"У нас есть противогазы, но почти во всех случаях это очень старые, бывшие советские модели, и они не очень эффективны. В некоторых даже есть фильтры, содержащие асбест (канцероген, запрещенный в Украине с 2022 года. – Ред.)", – рассказал журналистам один из украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в российской 810-й бригаде морпехов ЧФ РФ заявили, что намеренно применяют химическое оружие против украинских защитников, нарушая Конвенцию о химическом оружии. В ISW обратили внимание, что таким образом оккупанты пытались "выкурить" ВСУ из Крынок на Херсонщине.

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