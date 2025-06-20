Российские войска снизили активность своих штурмовиков вблизи границы Сумщины: в ГПСУ рассказали о ситуации

В приграничных районах Сумской области фиксируется уменьшение активности российских штурмовых подразделений. Враг пока отказался от использования бронетехники и изменил тактику.

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Вместо этого противник пытается действовать малыми пехотными группами. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, хотя протяженность границы между Сумской областью и Россией составляет примерно 550 километров, только на небольшом ее участке оккупанты продолжают попытки проникновения с помощью малых пехотных групп. Для этого противник применяет квадроциклы и мототехнику.

"Протяженность границы с Россией в пределах Сумской области где-то около 550 км. И только на небольшом отрезке враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп. Бронированная техника, которой враг пытался там прорвать нашу границу, не фиксируется. Пехотные группы пытаются использовать квадроциклы, или мототехнику", – сказал Демченко.

В зонах обороны, где работают подразделения ГПСУ, за последние дни зафиксировано определенное уменьшение количества вражеских атак и проникновений.

Демченко отметил, что враг ежедневно теряет на этом направлении десятки людей убитыми или ранеными.

"Неся такие большие потери, конечно, что враг, возможно, сейчас перегруппирует там свои подразделения, или же, возможно, снизит интенсивность действий", – добавил спикер ГПСУ.

Напомним, по данным аналитиков портала DeepState, захватчикам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум. Сложная ситуация сохраняется на отрезке Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, объективные возможности армии РФ ограничены. Из-за этого враг не может развивать мощное наступление на Сумщине.

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