Российские войска снова обстреляли Авдеевку: на этот раз без жертв, но разрушили дома. Фото

1 апреля российские оккупанты снова обстреляли Авдеевку Донецкой области. Враг нанес авиаудар по городу.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram. В результате обстрел жертв не зафиксировано.

"Враг нанес ракетный авиаудар по городу Авдеевка", – пишет Ермак.

По его словам, солдаты армии Российской Федерации запустили две ракеты, одна из которых прилетела в административное здание, а вторая – в объект инфраструктуры города.

Также руководитель Офиса Президента добавил, что в момент обстрела люди находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают терроризировать украинцев в деоккупированном Херсоне и населенных пунктах правобережья области. В результате артиллерийского обстрела облцентра 1 апреля захватчики попали в частный дом и убили человека на улице.