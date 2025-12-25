Кремлевские военные блогеры признают значительные успехи Украины на Купянском направлении. Пропагандисты критикуют российское военное командование за предоставление ложных отчетов с поля боя.

Также в РФ признают, что путинская армия сталкивается с рядом проблем на поле боя, в частности, с нехваткой ресурсов и личного состава. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Пропагандисты РФ устроили истерику

Один из связанных с Кремлем российских военных блогеров 24 декабря заявил, что российские оккупанты потеряли значительную часть своего плацдарма на правом берегу реки Оскол, поскольку украинские войска отвоевали позиции непосредственно к северу и северо-западу от Купянска.

Пропагандист отметил, что Кондрашовка, Радьковка и Мировое были единственными населенными пунктами, которые российские войска контролировали до начала украинских контрнаступлений в последние недели, несмотря на заявления российских военных о контроле над 11 населенными пунктами в этом районе. Также в РФ опубликовали уточненную карту, которая опровергала предыдущие заявления России и показывала, что украинские силы сохранили или восстановили позиции к северу от Купянска.

Российское военное командование критиковали за преувеличение успехов в Купянске и его окрестностях, а также за преждевременное передислоцирование резервов со стороны Купянска для усиления других прифронтовых участков, что сделало город уязвимым для украинских ударов.

Другой пропагандист заявил, что российские сообщения свидетельствуют о том, что позиции армии РФ продолжают ухудшаться, в то время как украинские силы добились успехов в Мировом, Радьковке и Соболовке (к западу от Купянска). Таким образом, российские военные блогеры признали, что украинские силы освободили или сохранили позиции на территории площадью 182,64 квадратных километра в направлении Купянска с 11 декабря.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Защитники Украины улучшили позиции к востоку от Родинского (к северу от Покровска). Также украинские войска имеют успехи на Купянском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на недавний визит президента Владимира Зеленского в Купянск, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждал, что в окружении оккупантов якобы находятся более 3 тысяч украинских военных.

