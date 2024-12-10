Идут тысяча двадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников, основные наступательные усилия сосредотачиваются на Кураховском, Времивском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 10 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Галагановка, Прогресс Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица с начала суток враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три – продолжаются до сих пор.

В Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Незавершенными остались пять атак противника.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку россиян вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 14 атак, семь боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее. Шесть боеприкосновений завершено, еще восемь – продолжаются до сих пор. Кроме того, на направлении активно действовала авиация противника, авиаудары подверглись Улакли, Алексеевка и Константинополь, всего было сброшено 13 КАБов.

На Времевском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле Веселого Роща, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки, в направлениях Новоселки и Зеленого Поля, шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор. ЧТОБ.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника, противник успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 11 атак российских захватчиков, еще три атаки продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1350 российских оккупантов. Также уничтожили на фронте 78 единиц военной техники и вооружение войск РФ.

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