ВСУ обезвредили еще 1350 оккупантов и десятки единиц военной техники врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1350 российских оккупантов. Также уничтожили на фронте 78 единиц военной техники и вооружения войск РФ.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают примерно 755 940 захватчиков. Обновленные по состоянию на 10 декабря данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 14 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 20 107).

Было уничтожено семь боевых бронированных машин (всех 19 596), пять танков (9524) и три артиллерийские системы (21 064) войск РФ.

Кроме того, воины сожгли 48 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 31 037), одну – спецтехники (3637).

За время полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 2859 крылатых ракет, 1253 РСЗО, 1023 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, военная разведка Британии подтвердила поражение воинами ВСУ российской системы ПВО С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму. Удары были нанесены 29 ноября, на их месте образовались две воронки размером 13,5 м.

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