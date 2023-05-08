Российские захватчики решили "повязать кровью" жителей оккупированной территории: где уже отлавливают на войну

В России накануне контрнаступления ВСУ полным ходом идет новый "набор контрактников" (так теперь называется скрытая мобилизация). Минобороны РФ разослало в регионы разнарядки с указанием необходимого количества людей – в планах пополнение оккупационных войск на 400 тысяч человек. Большие надежды захватчики возлагают на "присоединенные" территории, где уже присылают повестки. Причем речь не только о Крыме, но даже и разрушенном Мариуполе.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ставка на местных

Сейчас на территории оккупированного Крыма, по самым скромным подсчетам, проживают около 400-500 тыс. подлежащих мобилизации (или призыву) в ряды российской армии.

По мнению эксперта по вопросам оккупированных территорий и экономике, соучредителя Института черноморских исследований Юрия Смелянского, насколько оккупанты и их пособники в Крыму смогут воспользоваться этим ресурсом – покажет время.

"Но максимально благоприятные условия для использования такого ресурса создаются по всей территории России, а значит – экстраполируются на Крым и Севастополь. Это и электронные повестки, и запрет на выезд с территории, уголовная и экономическая ответственность за уклонение, и усиление милитаристической пропаганды, и экономическое стимулирование (зарплата, земля, льготы и так далее)", – говорит Смелянский.

По его мнению, мобилизация в Крыму – это еще и инструмент "повязать" как можно большее число местных жителей "кровью" с последующим принуждением "защищать" полуостров в интересах оккупантов.

Сейчас, по данным собеседников OBOZREVATEL в Крыму, резко активизировались оккупационные военкоматы. "Стали рассылать повестки, причем даже учащимся колледжей. Не явиться – поставить под удар семью, которую сразу же начинают "кошмарить". Но даже если родные и готовы выдержать давление, то спрятаться на полуострове довольно непросто. Вот такой замкнутый круг", – говорит наш собеседник.

По его словам, с введением электронных повесток выехать из Крыма уже нереально.

За годы аннексии, по подсчетам правозащитной организации "Крым SOS", Россия незаконно провела уже 16 призывных кампаний на полуострове. Кроме того, осенью 2022 года там провели "частичную мобилизацию". Сейчас – продолжение.

Сначала разрушили, теперь добивают

Насильственная паспортизация, которую сейчас быстрыми темпами проводит страна-агрессор в Запорожской, Херсонской областях и на Донбассе, имеет еще одну цель. Жителям оккупированной территории с российским паспортом тоже светит "служба", вернее – утилизация на войне.

В оккупированном Донецке, который буквально "зачистили" от мужчин еще в феврале-марте 2022 года, сейчас началась новая волна "призыва".

"У нас снова прячут сыновей и мужей, все понимают, что их отправят умирать в Бахмуте и на других горячих направлениях", – поделилась с OBOZREVATEL жительница областного центра.

Дошло уже и до того, что началась мобилизация и в практически стертом с лица земли Мариуполе. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

"Мобилизация в Мариуполе началась", – сообщил Андрющенко. В частности, "военкомат" уже отправил первую группу мужчин-бюджетников на прохождение "военной комиссии для мобилизации".

"Медицинская комиссия проходит в больнице интенсивной терапии (Вторая больница на ЖМР 17)", – отметил советник мэра.

Что делать, если "загребли"

Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен Женевской конвенцией и является военным преступлением. Так же, как им является и принуждение граждан воевать против собственного государства. Но оккупантам на это плевать.

Иногда избежать мобилизации жителям захваченной россиянами территории нет никакой возможности, но не все так безнадежно.

"Украинский Центр национального сопротивления обращается к принудительно мобилизованным жителям временно оккупированных территорий. У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться по контактным номерам телефона по горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", – говорят в ЦНС.

Центр также призвал переселенцев и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на временно оккупированной территории, поделиться этой информацией. Еще не поздно сдаться ВСУ и не совершать военные преступления.

Инструкцию, как сдаться в плен, можно скачать тут.