Российские захватчики устроили большую "зачистку" в оккупации: в чем причина и кого разыскивают

На временно оккупированной территории Донецкой области российские захватчики активизировали "охоту на ведьм". В населенных пунктах региона идут облавы с тщательным обыском квартир и домов, проверкой документов местных жителей и снятием отпечатков.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Облавы за облавами

Несколько дней назад после успешной работы Сил обороны Украины по складу боеприпасов оккупантов в Глубоком (Донецкая область) произошла беспрецедентная по размаху зачистка Мангушской общины Мариупольского района вдоль моря. Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты начали с поселка Мелекино и Белосарайской косы. Перекрыли дороги на въезд/выезд и пешком обошли каждый дом с обыском, досмотром жителей.

"Ищут наших (удачи, ага) и просто проукраинское настроенных. Количество задействованного контингента Росгвардии, полицаев, военной комендатуры и ФСБшников общей численностью – к батальону. Такого точно не было. Причина – очень болезненное поражение в Глубоком. Наши источники говорят о 15-17 грузовиках, набитых ракетами и превратившихся в воздух из-за удара ВМС. Такого россияне принять не могут", – сообщил Андрющенко.

Он также предупредил о планах российских захватчиков на "отработку" других курортных поселков на берегу Азовского моря - Ялты, Юрьевки, Урзуфа и Бабах-Тарамы.

Об этой зачистке россияне выпустили целый сюжет на ТВ. Правда, сюда не попали ни обыски, ни тщательные допросы, ни ФСБ. Несмотря на уверения о "дружественной и приветственной обстановке" во время зачистки страх в глазах местных жителей хорошо заметен – его не скрыть.

"Репрессии продолжаются. Из хорошего – ни один человек из Мариупольского сопротивления не был арестован", – говорит Петр Андрющенко.

Один из жителей Белосарайской косы рассказал, что проводившие облавы оккупанты все как один прятали лица за масками-балаклавами. А во время обыска в доме боялись первыми заходить в комнату, опасались растяжек – потому даже шкафы заставляли открывать собственноручно.

То есть, они прекрасно понимают, что даже среди обладателей российских паспортов вполне могут быть участники сопротивления, не потерявшие связь с Украиной.

"Шпионы" в Приазовье

По данным OBOZ.UA на прошлой неделе были задержаны три жителя Мариуполя. Об одном из них ФСБ выпустили короткий видеосюжет, где парень заявляет, что "координаты передавал СБУ".

Верить его словам вряд ли приходится – это обычная практика оккупантов выбивать "признание" и делать его на камеру. По словам нашего источника, вина трех задержанных лишь в том, что они были активными пользователями Telegram и добавлены в мариупольские чаты. "Теперь же ФСБшники поставят себе галочку, мол, задержали опасных шпионов", - говорит наш собеседник.

По словам жителей Приазовья, с которыми удалось поговорить нашим журналистам, сейчас российские оккупанты проводят и так называемые локальные облавы – в том числе и в Мариуполе, который просто кишит российскими силовиками.

"Могут выбрать улицу, тупо перекрыть ее и начать проверять документы, а также содержимое телефонов. Так что перед перед тем, как выходить из дому, нужно убедиться, что все подчищено. А лучше иметь второй аппарат, который не выносить", – поделился местный житель.

По его словам, сейчас обострилась нервозность оккупантов, так как якобы есть информация, что в ближайшие дни на захваченной части Донецкой области стоит ожидать приятных сюрпризов от Сил обороны Украины.