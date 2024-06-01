Российские зеки создали банду на ТОТ Украины и 'кошмарят' местных – СМИ

Бывшие заключенные из России создали банду на оккупированных территориях Украины, которая занялась вооруженным грабежом местного населения. На Донетчине, Херсонщине и Запорожье преступники, угрожая автоматами и пистолетами, отбирают у людей транкторы и другую сельскохозяйственную технику.

Об этом 1 июня сообщил российский Telegram-канал ASTRA. По данным канала, еще 8 марта 2023 года несколько вооруженных мужчин в балаклавах проникли на территорию ЧАО "Елизаветовское" в селе Елисеевка Запорожской области и украли трактор John Deere, погрузчик и 24 канистры с дизельным топливом.

Через два месяца шестеро неизвестных под дулом автоматов заставили мужчину в селе Тарасовка Пологовского района Запорожья отдать трактор JBC. Его грабители отбуксировали на военном "Урале".

В марте 2024 года неизвестные напали на весовую станцию в селе Новокиевка Скадовского района Херсонщины.

Они заперли охранника, натянув ему шапку на лицо, и увезли шесть водяных насосов John Deere.

После этого они ограбили сельхозпредприятие "Доминация" в селе Елизаветовка Бердянского района Запорожской области, также угрожая пистолетом охраннику. Похитили трактор John Deere и двигатель стоимостью около 4 млн грн.

В ночь на 16 мая еще один трактор John Deer исчез со двора жителя села Полковое в Волновахском районе Донецкой области.

По данным ASTRA, в причастности к ограблениям подозреваются:

– 42-летний Тамирлан Барагунов, ранее судимый за грабеж, разбой и подделку денег уроженец Северной Осетии ,

– судимый за подделку денег Арсланбек Барагунов,

– 38-летний Руслан Илимов, сидевший за нарушение правил оборота наркотиков.

В деле есть и другие фигуранты, ноони не задержаны, пишет канал.