В Мариуполе партизаны подожгли авто оккупантов. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе днем 31 мая вспыхнул пожар. На одной из улиц Левобережного района города горел автомобиль, вероятно, принадлежавший одному из местных коллаборантов.

Ответственность за поджог взяли на себя украинские партизаны. Фото и видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"В Левобережном районе оккупированного Мариуполя загорелся автомобиль. Сопротивление Мариуполя сообщило, что подожгли автомобиль партизаны. Предварительно, он принадлежал одному из сторонников "русского мира". Кто именно владелец и есть ли пострадавшие на данный момент неизвестно", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Маріуполь Спротив", где фото и видео с охваченным пламенем автомобилем появилось в первую очередь, кадры сопроводили лаконичным "Мы – предупреждали. Продолжение следует".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты агитируют украинских детей поступать в военное училище в Мариуполе. Речь идет о мариупольском филиале нахимовского училища. Страна-агрессор активно ищет учащихся 5-7 классов для зачисления в это заведение.