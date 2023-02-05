Российских оккупантов на Донбассе в два-три раза больше, чем воинов ВСУ, – Вениславский

Численность находящихся на Донбассе войск российской оккупационной армии вдвое, а то и втрое превышает Вооруженные силы Украины. Пытаясь сломать нашу защиту, захватчики бросают туда все больше сил.

Видео дня

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и разведки Федор Вениславский, пишет Bild. Нардеп подчеркнул, что россияне преобладают в количестве, даже учитывая, что численность украинских войск сегодня по меньшей мере втрое больше, чем 250 000 солдат, которые мы имели 24 февраля 2022 года.

Он призвал положить конец нежеланию Запада поставлять оружие и подверг критике позицию некоторых западных экспертов, живущих в "параллельном мире". Вениславский подчеркнул, что летом 2022 года во время контрнаступления ВСУ освобождение было бы гораздо быстрее, если бы у нас были танки.

"Нам не хватило 100 танков, тогда мы могли бы полностью освободить Донецкую и Луганскую области", – заявил Вениславский.

Напомним: в том же интервью нардеп заявил, что анонсированная помощь от западных партнеров в виде современных танков для Украины, к сожалению, недостаточна, чтобы освободить территории, занятые противником. Сейчас общее количество военной техники составляет 143 единицы, для контрнаступления нужно втрое больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вениславский выразил смущение требованиями западных партнеров получить от Киева гарантии о ненападении на территорию России в случае получения пакетов военной помощи с дальнобойным оружием. Такая идея кажется ему абсурдной на фоне того, что Москва приказала бомбить и крушить мирные украинские города;

– ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в течение трех лет численность российской армии может быть увеличена до 1,5 млн. человек. В настоящее время она составляет 1 миллион солдат, а также 2 миллиона резервистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!