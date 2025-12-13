Российских солдат после возвращения из плена снова отправляют на фронт: всплыли подробности

Страна-агрессор Россия продолжает отправлять на войну в Украину военнослужащих, которые вернулись домой из плена. Немало таких оккупантов уже погибли, пропали без вести, или же снова оказались в плену.

Информацию о них опубликовали в Telegram-канале "Хочу жить". Вероятно, это лишь незначительное количество российских военных, которых РФ снова бросила на поле боя, чтобы умереть за безумные идеи российского диктатора Владимира Путина.

"Стала известна судьба еще 9 военнослужащих армии России, которые были отправлены снова на войну после обмена военнопленными", – указано в сообщении.

Список россиян, которых снова отправили на фронт

Штурмин Виктор Викторович, 29.10.1985 (40 лет), с. Колесниково, Тюменская обл. Вернулся домой по обмену в июле 2025 года. Пропал без вести в сентябре 2025 года.

Алехин Сергей Викторович, 01.06.1983 (42 года), Пермский край. Вернулся из плена в марте 2025 года. Пропал без вести в октябре 2025 года.

Лоза Дмитрий Александрович, 13.07.1979 (46 лет), Санкт-Петербург. Вернулся из украинского плена в мае 2025 года. Пропал без вести в сентябре 2025 года.

Терещенко Александр Владимирович, 30.06.1983 (42 года), Луганская обл., г. Должанск. Обменяли в августе 2025 года. Пропал без вести в октябре 2025 года.

Попов Захар Андреевич, 02.04.2004 (21 год), г. Кандалакша, Мурманская обл. Вернулся из плена в мае 2025 года. Пропал без вести в ноябре 2025 года.

Мирончик Сергей Александрович, 22.07.1982 (43 года), Санкт-Петербург. Вернулся из плена в мае 2025 года. Погиб в ноябре 2025 года.

Вафин Даниэль Рафаэлевич, 27.01.2004 (21 год), г. Астрахань. Вернулся домой по обмену в мае 2025 года. Пропал без вести в октябре 2025 года.

Миронов Сергей Антонович, 04.05.1970 (55 лет), с. Ермолкино, Респ. Башкортостан. Вернулся домой в мае 2025 года. Пропал без вести в сентябре 2025 года.

Филиппов Александр Сергеевич, 11.11.1990 (35 лет), г. Нижний Новгород. Вернулся домой по обмену в июне 2025 года. Пропал без вести в сентябре 2025 года.

Напомним, ранее проект "Хочу жить" обнародовал поименный список российских военных 144 отдельной мотострелковой бригады, которые числились или до сих пор находятся в СВЧ (самовольное оставление воинской части. – Ред.). Он насчитывает 1292 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области фиксируется стремительное увеличение количества дезертиров из российской армии. Оккупанты бегут с позиций из-за жестокого обращения командиров и "мясных" штурмов. Российское командование начало охоту на беглецов: в районе Армянска развернуты усиленные блокпосты и патрули, военная полиция устраивает рейды в поисках дезертиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!