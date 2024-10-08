Российский десантник в районе Роботиного зашел на украинскую позицию: в сети показали, чем все кончилось. Видео

В сети показали, как один из российских оккупантов зашел на украинские позиции в районе села Роботино на Запорожье. Находившийся в окопе украинский защитник ликвидировал врага в рукопашном бою, перехватив оружие врага.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "5 редакция. Запорожье". Отмечается, что вражеский вояка был одет в антитепловизионное пончо. Его цель была непонятна.

"Возможно, потерялся или находился под влиянием наркотиков", – предположили в комментарии к видео.

На кадрах видно, что между оккупантом и украинским защитником в окопе завязался рукопашный бой. Наш боец перехватил оружие россиянина и ликвидировал его.

Напомним, другой оккупант на Запорожском направлении сдался в плен ВСУ после того, как нашел открытку с инструкцией. Оккупант родом из-под Астрахани заявил, что не хочет быть "мясом", как якобы более миллиона его соотечественников, которые уже "валяются".

"Наши командиры пускают нас на убой, на "мясо", не жалея ничего. Помощи не дают. Ни 300-х не вытаскивают, ни 200-х", – утверждает захватчик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ сообщили, что заявления россиян о якобы захвате Роботиного являются фейком. Поселок до сих пор находится под контролем ВСУ.

– ГУР установило личности оккупантов, причастных к казни украинских военнопленных под Роботиным на Запорожье в мае этого года. Все они – служащие 70 мотострелкового полка ВС РФ, дислоцирующегося в Шале в Чечне.