Российский дрон залетел на 19 км вглубь Румынии: власти поднимали истребители

В ночь на 19 октября российский дрон-камикадзе залетел в воздушное пространство Румынии. Жителей округа Констанца предупредили об опасности, а в небо подняли истребители.

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Российский "Шахед" пролетел вглубь Румынии не менее 19 км, через пол часа пребывания его в воздушном пространстве страны дрон исчез с радаров. Об этом сообщает румынская редакция Радио Свобода.

Издание отметило, что в Министерстве национальной обороны Румынии сообщили о том, что ночью в румынском воздушном пространстве была зафиксирована "малая воздушная цель". Поэтому местная Инспекция по чрезвычайным ситуациям обратилась с предупреждением к жителям северо-восточной части округа Констанца.

Румынская радиолокационная система впервые зафиксировала воздушный объект небольшого размера, летевшего с Черного моря в направлении Румынии, около 02:30 ночи.

"Объект находился примерно в 45 км к востоку от города Сфанту-Георге уезда Тулча", – отметили в МО Румынии.

Из-за этого в воздух подняли два истребителя F-18 военно-воздушных сил Испании из 57 авиабазы Михаила Когелничана, а также два самолета F-16 ВВС Румынии из 86 авиабазы Борча – как отмечается, "для наблюдения".

Сухопутную границу с Румынией упомянутый объект пересек около 4 часов утра в районе Гура-Портицей.

По данным радаров, оттуда воздушная цель полетела в направлении населенного пункта Коджалак в Констанце, пролетев около 19 км над Румынией. При этом в румынском оборонном ведомстве подчеркнули, что истребители так и не наткнулись за это время на российский дрон.

С радаров "Шахед" исчез около 04:30 утра, последний раз он фиксировался к югу от населенного пункта Коджалак.

После пяти утра в Румынии объявили о завершении тревоги.

По данным Минобороны Румынии, "из имеющихся в настоящее время данных вероятность существования зоны поражения на территории страны не установлена. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, будут проводить разведку в этом районе".

Российский "Шахед" залетел в Румынию уже второй раз за эту неделю, в прошлый раз это произошло днем в четверг, 17 октября: тогда дрон также прилетел со стороны Черного моря.

В целом же, по подсчетам румынской редакции Радио Свобода, российские атаки по Украине заставили Румынию "обеспокоиться" уже около 20 раз.

Напомним, ранее стало известно, что Россия ежедневно способна производить десятки ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В среднем россияне производят в сутки около 57 БПЛА. За неделю же с конвейеров сходят до 400 дронов.

Для производства "Шахедов" Россия активно вербует иностранцев и студентов. Больше всего интересуют россиян девушки 18-22 лет из Африки, Азии и Латинской Америки. О том, что они будут собирать дроны, завербованные 'узнают, только прибыв на место. В РФ их привлекают обещаниями по качественному образованию.