Российский флагман пошел ко дну: как год назад ВСУ переломили ход войны уничтожением крейсера "Москва" и какие "сюрпризы" РФ анонсировал Резников

Российский ракетный крейсер "Москва" ровно год назад, 13 апреля 2022-го, взял всем известный курс и пошел на дно. Успешная операция, проведенная нашими защитниками в территориальных водах Украины недалеко от острова Змеиный, позволила найти решение целого ряда проблем и, как анонсируют украинские официальные лица, может повторится с другими военными кораблями агрессора.

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Главное управление разведки минобороны пошутило: ракетный удар с украинского комплекса "Нептун" помог флагману чЧерноморского флота РФ найти другой, единственно возможный для "русского военного корабля" курс. Пресс-служба ведомства назвала ликвидацию "Москвы" без преувеличений потрясающим успехом в войне.

В ГУР заявили, что значительной степени именно это событие позволило Силам безопасности и обороны:

– освободить остров Змеиный;

– заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути;

– снизить уровень угроз с акватории Черного моря;

– нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;

– заверить противника, что деоккупация Крыма неизбежна.

В Вооруженных силах отметили, что удар двумя ракетами из берегового ракетного комплекса "Нептун" по кораблю состоялся возле о. Змеиный (Одесская область), а затонула "Москва" во время буксировки в оккупированный Севастополь (Крым).

Этот крейсер участвовал в российско-грузинской войне, военных действиях РФ на территории Сирии, а потом и в широкомасштабном вторжении страны-террориста в Украину.

В Украине намекают, что другим российским военным кораблям расслабляться не стоит.

Согласно статистике Генерального штаба ВСУ, с начала большой войны и по 12 апреля 2023 года подтверждено уничтожение Силами обороны 18 российских кораблей и катеров.

Министр обороны Алексей Резников на одном из брифингов заявил, что противника могут поджидать новые неожиданности. В частности, он сказал, что россияне до сих пор не знают всех подробностей того, как била ликвидирована "Москва".

"Не все детали мы можем сейчас раскрыть. Некоторые нюансы до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередную "бавовну", связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", – заверил Резников.

12 апреля 2023 года министр обороны в своем Facebook-аккаунте написал: год назад украинские воины совершили фактически невозможное. По его словам, история с "Москвой" и "Нептуном" стала ключевой в вопросе дальнейшей стратегии нашей страны.

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что большую перспективу имеет флот морских дронов, который готовит Украина. Однако у наших воинов есть разные способы поразить вражеские цели на море, сказал он в эфире "Свобода Live".

Военный эксперт Андрей Крамаров, комментируя слова министра обороны Резникова, назвал заявлением "интересным".

"Возможно, удалось усовершенствовать наш ракетный комплекс "Нептун" касательно дальности поражения. А может быть, это анонсированная ранее армия морских дронов. Если посмотреть по временным рамкам, то они должны уже стать на вооружение", – сказал Крамаров "24 каналу".

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