Российский офицер перешел на сторону Украины, переманив еще 11 военных: все детали спецоперации 'Барыня' от ГУР. Видео

Украинская военная разведка провела успешную спецоперацию под кодовым названием "Барыня". По ее итогам на сторону Украины перешел кадровый российский военный, лейтенант ВС РФ Даниил Алферов.

Он смог перевести еще 11 российских военнослужащих. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов на встрече с журналистами, сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Юсов отчитался об успешной реализации спецоперации "Барыня", которую проводили сотрудники ГУР. По ее результатам, на сторону Украины перешел кадровый офицер российской армии Даниил Алферов, переведший в Украину 11 российских военнослужащих.

Этот российский офицер в составе 26 полка, 3 мотострелкового батальона, 5 мотострелковой роты находился на оккупированной части Херсонщины.

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Причиной, побудившей Алферова перейти на сторону Украины, стало его нежелание участвовать в агрессивной войне, которую развязала РФ. По словам Юсова, лейтенант был выведен из России после того, как для его жизни возникла реальная угроза.

Алферов впервые добровольно решил раскрыть свою личность и хотел публично выступить, чтобы рассказать о своем поступке и мотивах, которые к этому побудили.

Он заявил, что образование получил в военном училище в Москве, выпустился оттуда в 2018 году. По распределению попал в воинскую часть в Дагестане. Там, утверждает российский военнослужащий, он окончательно разочаровался в российской армии – из-за "бардака, несправедливого отношения к офицерам, особенно младшему составу, переработок, невыплат" и тому подобного.

"Мое увольнение не прошло без проблем, потому что на тот момент даже без войны осуществлялась политика содержания офицеров, потому что был кадровый голод, не говоря уже о солдатах, прапорщиках и сержантах. Поэтому мое увольнение было нелегким. Меня 20 раз арестовывала военная полиция, на меня открывали уголовное дело, после чего мне пришлось обратиться за помощью к военным юристам. Только после этого я без особых потерь уволился с армии", – рассказал он.

После освобождения Алферов, по его словам, пытался найти себя в мирной жизни. Учился на радиоведущего, думал о том, чтобы овладеть профессией переводчика. Для этого изучал китайский, японский, немецкий, английский языки. Мечтал путешествовать и впоследствии уехать из России навсегда.

Однако все планы перечеркнула полномасштабная агрессия РФ против Украины.

"Я был категорически против. Не понимал, почему она началась... Для меня это был полный шок. Я знал, что Украина никогда не была врагом. А пропаганду после увольнения не смотрел и не слушал", – заявил Алферов.

Однако опыт службы в армии, в частности, в Дагестане, где "проводилась контртеррористическая операция", закрыли для Алферова пути для выезда за границы России: после увольнения из армии для него на два года был запрещен выезд из страны. Он пытался выехать за пределы РФ после объявления частичной мобилизации, однако не смог, поскольку не мог бросить мать, которая болела.

В 2022 году Алферову удалось избежать мобилизации. В 2023-м, зимой, его вызвали в военкомат. Там его встретили военный комиссар города Щелково и "особист" из ФСБ.

"Меня, мягко выражаясь, заставили подписать контракт с министерством обороны. Не хотел ни воевать, ни убивать. Я был против войны изначально, потому что развязанная Путиным война несправедлива ни в каком русле. Я считаю Путина убийцей, он лишил крова тысячи украинцев, за что мне бесконечно жаль украинский народ. Я считаю, это несправедливо, столько смертей, горя по причине того, что у нашего "царя" возникло безумие. Это не описать, насколько несправедливо словами", – сказал Алферов.

Ощущение несправедливости сподвигло российского лейтенанта согласиться на предложение о сотрудничестве, поступившее с украинской стороны. С июня он передавал украинской разведке разведданные.

"Я согласился и по мере выдвижения к линии фронта я сотрудничал, отправлял какую-то информацию, подтверждающие фотографии. Все, что помогло бы собрать оперативно-тактическую информацию о передвижении войск", – заявил российский военнослужащий.

А в начале августа, по словам Алферова, его подразделение перебросили на Херсонщину. Он подробно рассказал о проблемах российских войск там как с боеприпасами, так и с мотивацией у оккупантов воевать, существенно подупавшей после огромных потерь.

Поэтому после долгих размышлений Алферов согласился на новое предложение разведки: убеждать оккупантов сдаваться в плен к украинской армии.

"Они мне предложили тех, кто согласится, отправлять военнослужащих, бойцов я имею в виду, сдаться в плен и у них будут гарантии по программе "Хочу жить". Я сначала очень долго размышлял на счет этого. До того, как меня на ночь привязали к дереву, мне удалось вывести три группы в общей сложности 11 человек. Конкретные места, время, даты я не буду называть, потому что это оперативная работа. Но в целом мне удалось вывести 11 человек", – рассказал военнослужащий.

На каком-то этапе Алферова, по его словам, начали подозревать в чем-то. Поэтому и привязали к дереву на ночь, а после – отправили на херсонские острова, откуда, как отмечает сам россиянин, живым и невредимым вернуться было крайне сложно. Тогда он решил воспользоваться программой "Хочу жить" уже сам.

"Я не знал, что делать. И перед выходом на острова связался со своим куратором с программы "Хочу жить", сказал, что я выхожу в ранее указанное место. И я буду выходить уже без рации и так далее – просил о том, что меня нужно будет подождать. С островов я выбирался около двух суток. Путь был тяжелый. Потому что у меня не было сопровождения. Но я знал то место, куда мне нужно было идти. Я чудом остался цел, потому что дроны летали… Я не знал, по какому именно маршруту будет безопаснее. Но в итоге мне удалось выйти на спецназ, который меня встретил и дальше уже вывел на правобережье. После этого я уже проходил процедуры, которые предписаны для сдачи в плен", – рассказал историю спасения российский лейтенант.

В плен к украинским воинам он сдался 3 сентября.

В России у Алферова остались мать и брат. Жениться он не успел.

Военнослужащий рассказал, что очень боится за свою семью, которая осталась на территории РФ. Но не мог повлиять на развитие событий.

Родные пока не знают, что он оказался на подконтрольной территории Украины. Даниил очень рассчитывает, что брат поддержит его решение. Что же касается мамы, она, по мнению военнослужащего будет рада, что сын остался жив. И, надеется Даниил, поймет, почему он поступил так, как поступил.

Сам Алферов не планирует связывать свое будущее с Россией, а также публично заявил о своем желании воевать против путинского режима на стороне Украины.

"Спецоперация "Барыня" далеко не единственная наша операция, о которой вы услышите в ближайшее время. Подобные операции проводятся и будут проводиться в дальнейшем. ГУР работает", – резюмировал Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что появились данные об оккупантах, ликвидированных во время операции "Синица" с Ми-8. В ходе этой операции российский летчик перегнал вертолет ВС РФ с запчастями для российских истребителей на территорию Украины.

Два других члена экипажа, которые не знали об операции и попытались сопротивляться, были ликвидированы. Сам же пилот получил вознаграждение за переданный самолет, его семью удалось эвакуировать из РФ в безопасное место.