Российский офицер-беглец признался, что оккупанты пытали украинских военнопленных: стреляли и не давали пищи

Бывший российский офицер Константин Ефремов, который не желал воевать и был уволен из армии РФ, согласился открыто рассказать об отношении к украинским военнопленным. Их жестоко избивали, пытали, практически не кормили и не оказывали медицинской помощи.

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Об этом бывший российский военный рассказал в интервью ВВС. Он уточнил, что бежал из РФ и теперь считается на родине предателем и перебежчиком.

По словам Ефремова, в одном из мест в Запорожской области Украины "допросы, пытки продолжались неделю. Каждый день, по ночам, иногда и дважды в день".

"В один из дней туда привезли троих украинских военнопленных. Один из них признался в том, что он снайпер. При этих словах у полковника загорелись глаза. Он бил его, спускал штаны, спросил, ты женат? Тот отвечает, что, мол, да. Полковник говорит, несите швабру, сейчас мы из тебя сделаем девочку и отправим видео твоей жене", – вспомнил российский военный.

Он рассказал, что оккупанты требовали от пленных называть имена националистов, которых они знают. Когда украинские военнослужащие не понимали, о чем речь, и утверждали, что служат в ВСУ, их подвергали избиениям и пыткам.

"Приставлял пистолет к голове парня, у которого была повязка на глазах, говорил: я сейчас посчитаю до трех, а потом прострелю тебе голову", – рассказал Ефремов.

После этого, по его словам, оккупант стрелял слева и справа от головы пленного, чем его оглушил, а далее бил его из-за того, что украинец не слышал вопросов.

"Пленники содержались в гараже. Полковник запретил кормить их нормальной пищей и велел давать им только воду и хлебцы. Я попросил ребят, давайте накидаем им сена, чтобы на голой земле не спали. Мы положили им сена ночью, чтобы нас никто не видел. Старались подкинуть им горячего чая, сигарет", – вспоминал бывший российский солдат.

Одному из пленных российский полковник прострелил руку и правую ногу, сломав кость.

"Я подходил к офицерам, не к полковнику, он невменяемый, говорю: надо везти раненого в госпиталь, он к утру истечет кровью, умрет. На что они мне сказали, ничего с ним не случится, утром отвезешь", – отметил россиянин.

Напомним, ранее отец украинца Сергея Василиги, который два месяца провел в плену у россиян, рассказал, что перенес его сын и как удалось его вернуть домой.

"За восемь дней им дали одну галету. Воды не было, поэтому они слизывали капли влаги с окон автобуса, в котором их перевозили. Его жестоко избивали двое военных – бурят. Я не вдаюсь в подробности, как именно били, потому что все это очень тяжело. Он вспоминает, что их клали на холодную землю лицом вниз, а российские военные рядом рыли окопы, рвались мины, одному из пленных обломок даже попал в плечо, сын даже точно не может сказать, когда их перевезли в Россию. Они оказались в лагере под Курском", – говорит Николай Иванович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные путинской армии, которым удалось выжить и попасть в плен, сейчас содержатся в специальных лагерях. У них трехразовое питание, а также есть комната отдыха;

– уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что представители Международного комитета Красного Креста до сих пор не имеют доступа к украинским военным, которые находятся в плену у оккупантов. Кроме того, речь идет и о гражданских лицах, удерживаемых Россией как заключенных в фильтрационных лагерях.

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