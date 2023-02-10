Российский ракетный блицкриг провалился, но у оккупантов еще много устаревшего ракетного вооружения – ГУР

Ракетный блицкриг России провалился, но у страны-агрессора остается еще много устаревшего ракетного вооружения. Эти запасы позволяют врагу продолжать удары по Украине.

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Об этом 10 февраля рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. В частности, он напомнил, что после провала первого блицкрига – планов захватить Украину за три дня – Москва решила пойти на террористические удары по нашей стране.

Путем "ракетного блицкрига" агрессор намеревался быстро вывести из строя украинскую энергетическую систему, подорвать дух украинцев и спровоцировать новую волну беженцев.

Но и этот блицкриг ожидал полный провал, как и все предыдущие стратегии президента РФ Владимира Путина, отметил Юсов.

"Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери – несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломлено", – сказал он.

Представитель ГУР добавил, что российский ракетный блицкриг утратил смысл, поскольку энергосистема Украины выстояла, несмотря на огромные потери.

Тем временем у РФ стремительно заканчиваются высокоточные ракеты, а возможности полноценно пополнять запасы нет.

В связи с этим изменилось количество, интенсивность и перерывы между российскими обстрелами, объяснил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГУР рассказали, что оккупанты пытаются развить новое наступление ценой огромных потерь. В украинской военной разведке также оценили, где Россия может попытаться высадить десант и чем все это закончится.