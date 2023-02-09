Оккупанты не останавливали попыток наступления: в ГУР назвали главные цели врага и рассказали о проблемах в Кремле

Российские оккупанты пытаются выполнить нереалистичный приказ кремлевского диктатора Владимира Путина, который тот отдал после назначения Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками РФ в Украине, – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта. Это исключительно пропагандистская задача, чтобы продемонстрировать "успехи" ВС РФ. Захватчики пытаются развить новое наступление ценой огромных потерь.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он напомнил, что ни одна стратегическая задача, поставленная перед оккупационной армией с начала большой войны, выполнена не была (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом Юсов подчеркнул: враг остается сильным и многочисленным, у него есть значительное пополнение живой силы. ВС РФ готовят мобилизованных и отправляют их на фронт, но "это не делает эти задачи реалистичными".

На вопрос о том, началось ли новое наступление врага или он пока прощупывает нашу оборону, представитель ГУР ответил несколько обтекаемо. Он сказал, что украинцы живут в условиях полномасштабной войны с 24 февраля 2022 года.

"То, что сейчас происходит, – это очередной этап агрессии. То есть наступление для нас не новость, они не останавливали попыток наступательных действий, не было такой паузы на фронте, когда бы не велись активные действия", – ответил Юсов. Ситуацию он назвал началом обострения.

"Враг боится и спешит", – заявил представитель главного разведывательного ведомства.

Также он указал на проблемы внутри страны-агрессора. Там продолжаются публичные ссоры между "башнями Кремля" и военно-политическим руководством.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в ГУР заявляли, что министр обороны РФ Сергей Шойгу пытается выслужиться перед Путиным, приписывая себе несуществующие победы на фронте в Украине. Кроме того, по его приказу росСМИ умалчивают роль наемников ЧВК "Вагнер" в боевых действиях.

– Согласно сообщениям ГУР, Россия может провести новый этап наступления на Донетчине и Луганщине, а также, возможно, в Запорожской области.

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