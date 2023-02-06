В ГУР назвали три направления, где войска РФ могут пойти в наступление

Россия может провести новый этап наступления на Донетчине и Луганщине, а также, возможно, в Запорожской области, считают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Агрессор на этом этапе не планирует прекращать военные действия против нашего государства.

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Об этом написал представитель ГУР Вадим Скибицкий в статье для издания общественной исследовательской организации "Украинские технологии и стратегии". Текстом материала поделилась пресс-служба разведки на официальном сайте.

"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, на Запорожье. При этом на Херсонщине и в Крыму войска РФ будут вести оборону", – заявил Скибицкий.

Он указал на то, что страна-террорист планирует и дальше мобилизовать россиян на "спецоперацию". В январе 2023 года у нашей разведки были данные о том, что РФ планирует набрать в армию еще 300-500 тыс. человек "для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года". А перед этим, в октябре прошлого года, агрессор отправил на фронт или в учебные центры 300 тыс. человек.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну", – написал Скибицкий.

Он сообщил, что новая волна мобилизации в России продлится до двух месяцев, но реализация планов Москвы находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и от уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава МО Украины Алексей Резников ранее заявил, что оккупанты сосредоточивают свои силы на юге и востоке и могут попытаться устроить новое наступление именно на этих направлениях, но операции, скорее всего, будут более концентрированными и будут отличаться от событий 24 февраля 2022 года.

– Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора нет сил для того, чтобы повторить такое же широкомасштабное наступление, как 24 февраля 2022 года. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.

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