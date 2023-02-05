Могут ли оккупанты "полезть со всех сторон"? Резников рассказал об угрозах для Украины на ближайшие недели

Оккупанты концентрируют свои силы на юге и востоке Украины. Войска РФ могут попытаться устроить новое наступление именно на этих направлениях, но операции, скорее всего, будут более концентрированными и будут отличаться от событий 24 февраля 2022 года.

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Таким мнением поделился министр обороны Алексей Резников в интервью УП, которое было опубликовано 5 февраля. Журналист спросил, может ли противник в ближайшее время снова "полезть со всех сторон", на что глава оборонного ведомства ответил: "Такого риска мы не видим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он подтвердил, что в России любят символизм, поэтому к годовщине большой войны враг может попытаться что-то сделать. Но если в начале вторжения оккупанты использовали танковые колонны, в которых артиллерия ехала позади БМП и танков, то сейчас такую ошибку агрессор допускать не будет.

"Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала... Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки по чуть-чуть, по десять метров захватывать, оттеснять, отжимать", – отметил министр.

Он указал на то, что РФ до сих пор не выполнила заявленных целей "спецоперации", поэтому "по обстановке, наблюдаемой нашей разведкой, наибольшая концентрация войск противника сегодня на востоке".

"Мы видим, что есть определенные концентрации, но, например, на Беларусском направлении ничего чрезвычайного не наблюдаем", – сказал Резников. Он подчеркнул, что ситуация может со временем измениться. Пока что в РБ зафиксировано до 12 тысяч российских военнослужащих.

Министр обратил внимание на заявления ГУР, Генштаба ВСУ и украинских партнеров о том, что попытки наступления оккупантов могут активизироваться на юге (сухопутные операции на Запорожском направлении) и востоке.

Как сказал он, "мечта" захватчиков – расширить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

"Это риски, которые есть. Их нужно оценивать спокойно, но без паники. Я не хочу, чтобы общество думало, что "все" – нет", – подчеркнул Резников.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский в обращении к народу вечером 5 февраля сказал, что давление противника выросло на разных участках фронта, а также на информационном поле.

– Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора нет сил для того, чтобы повторить такое же широкомасштабное наступление, как 24 февраля-2022. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.

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