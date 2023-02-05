На Донбассе очень тяжело, увеличилось давление на разных направлениях фронта, – Зеленский

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Давление выросло на разных участках фронта, а также на информационном поле, однако наша страна должна выстоять.

Видео дня

Об этом в обращении к народу вечером 5 февраля заявил президент Владимир Зеленский. Запись была опубликована на YouTube-канале ОП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", – сказал гарант.

Украинский лидер заявил, что в Донецкой области "очень тяжело" – захватчики не прекращают попыток продвигаться. Однако каким бы не было давление врага, украинцы должны выстоять.

"Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", – подчеркнул президент.

В ходе обращения он также говорил, что следующая неделя может стать достаточно весомой. Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы.

"Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, которые должны дать больше международной поддержки Украине, больше оружия", – анонсировал Зеленский.

В конце видео он поблагодарил каждого, кто воюет за нашу страну, сосредоточен на ее укреплении и помогает нам.

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил,что РФ готовится к новому нападению на Украину. Оно может начаться уже в текущем месяце, ведь президент РФ Владимир Путин помешан на "символизме".

– Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в настоящее время у армии государства-агрессора нет сил для того, чтобы повторить такое же широкомасштабное наступление, как 24 февраля 2022 года. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!