Российский теракт в Днепре и наступление РФ на Донбассе требуют новых решений в поставке Украине оружия и защиты от ракет, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что учитывая новые попытки армии России наступать на Донбассе и преступления оккупантов против украинского народа, в том числе теракт в Днепре, где российская ракета убила 40 человек, Украине необходимо получить больше вооружения. РФ пытается перехватить инициативу в войне, поэтому должны быть приняты новые решения в оборонном снабжении для армии Украины.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 327-го дня войны России против Украины. Видео опубликовала пресс-служба президента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"То, что случилось в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении, – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", – подчеркнул он.

Политик сказал, что в Днепре продолжается разбор завалов дома, разрушенного российской ракетой. По состоянию на вечер 16 января удалось спасти 39 человек, среди них – шестеро детей.

Известно о 40 погибших, среди них трое детей. "Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар! СБУ уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и совершил этот удар. Никаких сомнений нет: каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен и привлечен к ответственности", – подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что о новом вооружении для украинской армии говорил в частности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Политики обсудили защиту от российских ракет и иранских дронов.

Он также поблагодарил Великобританию за новый пакет оборонной помощи. Лондон передаст Украине танки, другую бронетехнику, артиллерию.

"То, что мы обсуждали с премьер-министром Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, спасибо каждому британцу за ощутимую и своевременную поддержку!" – отметил президент.

Глава государства также рассказал о визите в Киев действующего главы ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии. Зеленский отметил, что организация в критических ситуациях имеет большой дефицит конкретных действий и решительности, поэтому ее нужно сделать более действенной.

Например, ОБСЕ может увеличить внимание к депортации украинцев с оккупированной территории в Россию и ситуации с украинскими пленными.

Также в обращении к украинцам Зеленский напомнил, что 20 января будет День чествования защитников Донецкого аэропорта. Он выразил уверенность, что флаг нашего государства вернется и в ДАП.

"Оборона была такой, что весь мир еще тогда должен увидеть, что означает украинская несгибаемость. Я уверен: украинский флаг вернется и в Донецкий аэропорт, и в Донецк, и в другие города и села нашего Донбасса и другой временно оккупированной территории. Временно – это ключевое слово. Украина вернет свое и своих", – подытожил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных гораздо дальше линии фронта, чем достигают нынешние существующие системы. США ведут соответствующий диалог с украинской стороной по поставкам дальнобойных систем.

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