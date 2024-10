Российский Z-блогер заявил, что истребитель Су-34 мог быть сбит F-16: в ISW объяснили, что это значит

Авиация ВКС РФ 12 октября потеряла истребитель Су-34 на неуказанном участке фронта в Украине. Российские пропагандисты приписали это ВСУ, утверждая, что их борт сбили при помощи многоцелевого самолета F-16.

В американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), который составляет сводки о войне, указали, что не могут подтвердить такую информацию. В то же время подчеркнули, что инцидент мог бы стать первым случаем, когда Украина сбила российский самолет западными истребителями.

Накануне российский блогер, тесно связанный с авиацией ВС РФ, опубликовал дань памяти потерянному Су-34, но не предоставил дополнительных подробностей об этом. Он также подтвердил, что экипаж самолета погиб, но заявил, что эта потеря не была связана с действиями Украины. Другие Z-блогеры предположили, что Су-34 мог разбиться "в результате технической неисправности или человеческой ошибки".

Тем временем Telegram-канал, который якобы управляется офицерами воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ и персоналом группировки оккупационных войск "Днепр", предположил, что именно истребитель F-16 сбил российский самолет Су-34. По его данным, это произошло, когда тот сбрасывал бомбы ФАБ с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) на расстоянии около 50 км от линии фронта.

Позднее этот канал ответил на заявления о том, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки, отметив, что такие гипотетические сценарии по-прежнему подчеркивают проблему износа российских самолетов, непрофессионализм среди пилотов и истощение летчиков.

Там обвинили связанных с Кремлем Z-блогеров во лжи о крушении Су-34 и в том, что они мешают российским силам разрабатывать "планы по противодействию украинской угрозе F-16".

Хотя в марте 2024 года этот же канал в Telegram признался, что федеральный цензор Роскомнадзор подал жалобу на него за "дискредитацию" российского военачальника.

"ISW не может подтвердить утверждение о том, что украинский F-16 был причастен к заявленной потере российского Су-34. Но если это заявление подтвердится, такой инцидент станет первым случаем, когда Украина сбила российский пилотируемый самолет с помощью истребителя F-16, предоставленного Западом", – подчеркнули аналитики.

