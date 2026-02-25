Российский зэк убил шестерых военных РФ, среди которых пилот центра 'Рубикон': всплыли подробности о разборках в армии Путина

В Харьковской области военнослужащий армии РФ, который ранее отбывал наказание и подписал контракт с Минобороны России, открыл огонь по своим. В результате стрельбы погибли шестеро российских военных, еще двое получили ранения.

Среди убитых – начальник расчета FPV-центра беспилотных технологий "Рубикон". Об инциденте сообщил украинский проект "Хочу жить" в Telegram-канале.

События разворачивались 24-25 октября 2025 года в районе населенного пункта Лиман Первый на Харьковщине. В командный пункт разведывательной роты 27-й отдельной мотострелковой бригады прибыли военные 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии РФ. Они выражали недовольство тем, что операторы БпЛА якобы атаковали их кравдроцикл FPV-дроном и сожгли технику.

После словесного конфликта оппоненты применили физическую силу к пилотам и изъяли оборудование управления полетами. На следующее утро командир разведроты собрал оперативную группу для возвращения техники.

Во время выяснения отношений между военными возникла новая перепалка. Один из бойцов 121-го полка – ранее судимый Алексей Королев – открыл огонь по оппонентам после оскорблений в свой адрес. В результате стрельбы погибли шестеро военных, еще двое, в том числе командир роты, получили ранения. Стрелка задержали, он находится под следствием.

