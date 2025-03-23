Российский ЗРК 'Тор' взлетел на воздух: подробности успешного удара Сил обороны. Видео

Украинские военные продолжают систематически уничтожать технику оккупанта и его личный состав. На этот раз они при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК "Тор".

Видео дня

Эффектное видео опубликовали в Telegram ОСУВ "Хортица". Операцию провели операторы группы MARGINAL SQUAD. Именно они выследили и уничтожили ЗРК на одном из ключевых направлений фронта – восточном.

"Операторы дронов произвели успешное поражение российского ЗРК", - говорится в подписи к видео.

Подробности

ЗРК "Тор" - советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач ПВО и ПРО на уровне дивизионного звена.

Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее.

Характеристики

- экипаж машины 3 человека;

– Количество одновременно отслеживаемых целей: 48;

– Количество одновременно сопровождающихся целей: 2 (4 для Тор-М2);

– Зона обнаружения целей по дальности: 27 км;

– Зона уничтожения цели по дальности: 12 км;

– Максимальная скорость целей: 700 м/с;

– Количество ракет: 8 (16 ракет 9М338 для Тор-М2);

– Масса ракеты 9М330: 165 кг;

– Масса боевой части 9М330: 14,5 кг.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на линии фронта произошло 142 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении украинские воины отразили 37 вражеских штурмов.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 20 боевых бронированных машин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО, 258 БПЛА оперативно-тактического уровня, 166 автомобилей.

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