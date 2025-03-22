ВСУ за сутки остановили 37 попыток штурмов армии России на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 142 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении украинские воины отразили 37 вражеских штурмов.

Видео дня

Также украинская авиация, ракетные войска и артиллерия накануне нанесли удары по почти трем десяткам мест сосредоточения врага и уничтожили ряд важных целей противника. Что происходит на фронте рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, накануне российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, сбросив 134 КАБ. Кроме этого, оккупанты совершили 6407 обстрелов, в том числе 199 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаударыв районах населенных пунктов Петрушевка, Турья, Угроиды, Степок и Краснополье Сумской области; Покровск, Заря, Александрополь, Новая Полтавка, Гродовка, Сухой Яр, Комар, Шевченко, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Тавриqское Запорожской области; Крупица, Червоный Маяк Херсонской области.

В то же время украинские воины уничтожали боевые возможности войск РФ.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 26 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, пять артиллерийских средств и пункт управления противника", – подчеркнули в Генштабе.

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызового и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановка.

На Северском направлении враг предпринял пять попыток идти вперед в районе Белогоровки, Раздольевки, а также в сторону Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часова Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба, Дилиевка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил 11 атак в сторону Константинополя, Днепроэнергии и Разлива.

На Гуляйпольском направлении защитники отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Новоселка и Привольное.

На Ореховском направлении в течение прошедших суток боестолкновений не происходило.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБ, совершил 276 обстрелов, девять из которых – из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков. одно боестолкновение продолжается до сих пор (по состоянию на 08:00 22 марта. – Ред.). Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 20 боевых бронированных машин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО, 258 БПЛА оперативно-тактического уровня, 166 автомобилей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!