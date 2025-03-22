ВСУ отминусовали за сутки 1210 оккупантов, 20 ББМ и почти сотню артсистем армии РФ – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1210 захватчиков, общие же боевые потери России в живой силе превысили 902 тысяч человек. Уничтожено также большое количество военной техники и вооружений.

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Только артиллерийских систем враг накануне потерял без малого сотню. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отличием ссовываемых накануне 1210 оккупантами общие боевые потери России в живой силе составили около 902 010 военнослужащих.

Впечатляющими темпами проходила накануне и "демилитаризация": количество уничтоженной военной техники и вооружений с учетом дронов оперативно-тактического уровня составило 552 единицы.

Среди них – девять танков (в общей сложности уничтожено уже 10 403 единиц), 20 боевых бронированных машин (21 609), 96 артиллерийских систем (24 944), три РСЗО (1 327), а также 258 БПЛА оперативно-тактического уровня (30338) и 166 единиц автомобильной техники и автоцистерн (41425).

В то же время временно неизменными в сводке Генштаба остались данные по уничтоженным российским средствам ПВО (1 111), самолетам (370), вертолетам (331), крылатым ракетам (3 121), кораблям/катерам (28), подводным лодкам (1) и специальной технике (3 782).

Напомним, 20 марта, как сообщили в Главном управлении разведки, в оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами. После взрыва авто превратилось в груду покореженного металла.

Также сообщалось, что в DeepState показали последствия вражеских штурмов у Покровска. В частности, населенный пункт Успеновка "усеян" уничтоженной вражеской техникой.

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