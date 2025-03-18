Успеновка усеяна разбитой техникой: в DeepState показали последствия вражеских штурмов у Покровска. Фото

Населенный пункт Успеновка неподалеку от Покровска Донецкой области превратился в кладбище российской техники. В условиях дефицита "брони" оккупанты в штурмах используют легковые авто, китайские баги и мотоциклетную технику.

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Фото уничтоженной техники российских штурмовиков в Успеновке показали в Telegram-канале проекта DeepState. В то же время, там добавили, что в район Котлино и Удачного российские штурмовики не могут продвигаться даже на легковушках.

Опубликованные снимки уничтоженной техники в DeepState назвали "результатами автоштурмов врага на Успеновке".

"Успеновка, которая возле Покровска, усеяна кацапской ЛАТ. У противника ощущается нехватка брони, соответственно в ход идут ЛАТ, китайские баги и мотоциклетная техника. В район Котлино и Удачное враг передвигается практически только ногами, поэтому там ЛАТ – это роскошь", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе показали, как оккупанты изуродовали ударами Покровск. В еще недавно цветущем городе ныне – разбитые здания, обгоревшие стены и воронки от российских снарядов. При этом в Покровске до сих пор остаются гражданские. Украинские пограничники, держащие оборону на направлении, оказывают им всю возможную помощь.

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