Российским солдатам выдавали орудия для сексуальных преступлений, – глава Верховного Суда

Российские офицеры раздавали солдатам орудия сексуального насилия для издевательств над украинцами. Такие факты были подтверждены на деоккупированных территориях Украины.

Видео дня

Подобные действия российских оккупантов можно расценивать как одну из форм геноцида украинского народа. Об этом на международной конференции United for Justice – "Объединенные ради справедливости" заявил глава Верховного Суда Всеволод Князев.

По его словам, в сексуальных преступлениях россиян в Украине нет просто исполнителей. Князев подчеркнул, что издевательства оккупантов над украинцами были заранее организованы.

"Не было ли это формой геноцида украинского народа? На деоккупированных территориях Пущи, Бородянки, Ирпеня, когда я посещал освобожденные и уничтоженные помещения судов, в одном из них, которое использовалось в качестве штаба российских офицеров, СБУ нашла целый ящик средств, которые используются для совершения насильственных сексуальных актов", – рассказал глава Верховного Суда.

Князев отметил, что российские офицеры раздавали своим подчиненным такие орудия, чтобы те в свою очередь применяли их во время издевательств над украинцами. Глава Верховного Суда заявил, что это может свидетельствовать о заранее спланированном сценарии сексуальных преступлений.

Напомним, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину задокументированы тысячи случаев сексуального насилия со стороны оккупантов.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия превратила сексуальное насилие в оружие в войне против Украины. Факты жестокого изнасилования наших граждан фиксируются на всех украинских территориях, где находились войска РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что Офис Генерального прокурора расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев. Среди пострадавших 39 мужчин и 13 несовершеннолетних, среди последних есть один мальчик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!