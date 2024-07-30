Российское командование может вывести часть 'вагнеровцев' из Украины после серьезных потерь ЧВК в Мали – ISW

Военное руководство страны-террориста России может вывести боевиков ЧВК "Вагнер" из Украины. Часть оккупанты могут передислоцировать после серьезных потерь ЧВК в Мали.

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При этом минобороны РФ попытается извлечь выгоду из потерь "вагнеровцев", подчеркивая недоверие между МО РФ и ЧВК. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ISW заявили, что Африканский корпус минобороны РФ не имеет нынешних возможностей должным образом заменить операции ЧВК "Вагнер" в Мали, поскольку подразделения Африканского корпуса недавно были развернуты в Украине для оказания помощи российским наступательным усилиям на севере Харьковской области. Поэтому масштабная замена "вагнеровцев" после потерь, вероятно, повлечет за собой передислокацию некоторых захватчиков из Африканского корпуса подальше от линии фронта в Украине. В то же время российское военное командование не рассматривает полную замену ЧВК "Вагнер" в Мали или где-либо еще в Сахеле в качестве приоритетной задачи на данный момент.

Кроме того, некоторые российские пропагандисты жалуются, что российское минобороны злорадствует по поводу потерь, которые понесла ЧВК "Вагнер" в Мали. Военное руководство РФ использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания личного состава "вагнеровцев" в Сахеле и полной замены его подразделениями Африканского корпуса.

Как сообщал OBOZ.UA:

Армия Мали заявила о ликвидации российских боевиков. Позже выяснилось, что среди ликвидированных – российский командир, ведущий бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ. Последнего, по данным Z-каналов, опознали на одном из видео с телами ликвидированных "вагнеровцев".

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев. Таким образом, они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

В результате разгрома "вагнеровцев" в Мали повстанцами потери этой ЧВК могут составлять более 80 человек убитыми. Еще примерно 15 наемников попали в плен. Такие данные озвучил бывший командир разгромленного 13-го штурмового отряда, командующего ныне российскими отморозками из ДШРГ "Русич".

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