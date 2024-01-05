Российское ПВО прорвали три ракеты: в сети наглядно показали, как Украине удалось поразить десантный корабль и подлодку РФ. Видео

В сети появилось видео, на котором наглядно показали поражение ракетами Storm Shadow крупного десантного корабля и подлодки россиян. Боеприпасы были запущены из самолетов-бомбардировщиков Су-24.

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Из 10 запущенных ракет ПВО оккупантов удалось уничтожить 7, а еще три достигли целей. 3D-анимацию событий в Черном море опубликовал канал AiTELLY.

Речь идет о событиях 13 сентября 2023 года, когда в результате атаки на Севастополь были повреждены 2 корабля Черноморского флота России – большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на Дону", которая была носителем ракет "Калибр".

Оба размещались на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, где в результате прилетов вспыхнул мощный пожар.

По информации одного из украинских мониторинговых каналов, оба корабля, вероятно, были безвозвратно выведены из строя.

"Оба находившихся здесь на ремонте судна восстановлению не подлежат. Кроме того, на Севморзаводе повреждены еще два судна, их восстановить, возможно, удастся", – отмечали в группе "Информационное сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР МО показали видео, как в российском Челябинске на аэродроме "Шагол" сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

– Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о первой в истории дистанционной морской операции. Тогда украинские надводные дроны получили боевое крещение, а команда разработчиков поняла, что они должны быть больше и нести больше взрывчатки, чтобы это было эффективное поражение.

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