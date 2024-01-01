'Началась новая эпоха': Малюк рассказал об эволюции морских дронов ВСУ и раскрыл детали первой в истории дистанционной морской операции

Атака на Крымский мост 17 июля 2023 года не была первой дистанционной морской операцией, которую Украина провела против страны-агрессора России. Первый такой рейд состоялся осенью 2022 года, когда россияне начали массированно обстреливать нашу страну "Калибрами" со своих кораблей в Черном море. Именно тогда, в ночь с 28 на 29 октября 2022 года, семь модифицированных морских дронов отправились в сторону оккупированного Крыма.

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Об этом, а также об эволюции этого вида вооружения "УП" рассказали глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и члены команды разработчиков дронов. Четыре борта пошли в направлении Севастополя, а три дрона – южнее полуострова, где на рейде стоял российский фрегат "Адмирал Макаров". Корабль шел средним ходом и не ожидал атаки.

Один украинский дрон, выбрав правильную траекторию движения, врезался в правую сторону фрегата. Команда корабля запаниковала и взяла курс на Севастопольскую бухту. Туда его сопровождали два наших дрона, а "Макаров" не мог от них оторваться, потому что после удара у него не работала половина двигателей.

Другая группа украинских беспилотников смогла проникнуть в Стрелецкую бухту Севастополя, где ее сразу же атаковали с берега россияне. Однако перед одним из наших дронов оказался российский тральщик "Иван Голубец". Операторы мгновенно получили команду на атаку и "нафаршировали" судно 108 килограммами взрывчатки. Остальные дроны в тот момент поразили нефтеналивную станцию.

Подбитый "Адмирал Макаров" тем временем доплывал до Стрелецкой бухты. Российская береговая артиллерия, не разобравшись в ситуации, сделала залп по своему же флагману. В ответ они получили обратный залп из палубного вооружения.

Под прикрытием этой перестрелки остальные наши дроны прорвались в Севастопольскую бухту. К тому моменту россияне включили все свои мощности РЭБ, поэтому сигнал GPS исчез и связь с дронами была минимальной, оставался лишь непосредственный оптический канал на дронах.

"И здесь вице-адмирал Неижпапа лично начинает контролировать каждый метр прохождения дронов. Он же из самого Севастополя, вырос там, служил всю жизнь, каждый изгиб тех бухт знает. И один дрон повели в Южную бухту, второй – в Северную, третий – в Нефтяную" , – рассказал один из участников операции.

Один дрон заплыл между двумя сторожевыми кораблями "Ладный" и "Адмирал Эссен" и повредил оба, однако повреждения были незначительными.

"Это была первая в истории дистанционная морская операция. Надводные дроны получили боевое крещение. Но именно тогда мы поняли, что они должны быть больше и нести больше взрывчатки, чтобы это было эффективное поражение", – говорит один из членов команды разработчиков дронов.

Как начиналась история морских дронов

По словам Малюка, СБУ с начала полномасштабной войны начала искать способ адаптироваться к новым реалиям и в конце концов смогла это сделать. Также он рассказал, что президент Владимир Зеленский поставил задачу сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море, и для СБУ это направление является одним из приоритетных.

"С использования нами морских дронов началась новая эпоха в морской стратегии ведения войны", – сказал Малюк.

Идея задействовать против врага морские дроны пришла почти случайно. Генерал с позывным "Хантер", увидев на полигоне летающие беспилотники со Starlink, подумал о том, что можно сделать катер и отправить его с большим количеством взрывчатки подрывать российские корабли. С этой мыслью он пришел к Василию Малюку, а затем к процессу присоединился эксперт по морскому делу – командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

"Была идея: взяли обычную лодку, установили на нее двигатель навесной, какие-то простые тяги, поставили "Старлинк" и начать гонять по водохранилищу. Это было в июне 22-го года...Мы понимали, что потопить дроном большой корабль мы не сможем, но вывести на долгое время из строя, загнать на долгий ремонт – можем вполне. И уже в июле у нас состоялись первые серьезные испытания, наши лодочки прошли 200-300 километров. Надо было двигаться дальше", – говорит "Хантер".

На сентябрь 2022 года была готова первая группа дронов и команда, которая повела их в Севастополь. Однако первая миссия не удалась из-за разногласий с Илоном Маском.

Тогда команда поняла, что дрон должен иметь несколько разных каналов связи, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. На новейших модификациях дронов сейчас стоит три системы взаимодублирующей связи.

Когда наступила холодная осень, уже после первого успешного рейда, сезон работы для дронов подходил к концу. Тогда в СБУ решили переделать морской дрон, сделать его более быстрым, большим, более мощным и с другой системой связи.

В конце концов боевую часть увеличили в несколько раз и довели со 108 до 850 килограммов. Теперь в морских дронах используют самые лучшие системы связи, каждая из которых стоит более 300 тысяч долларов, а корпус изготавливают из незаметного для радаров материала. Также на дронах стоит огнеметная система, позволяющая вести морской бой с российскими судами. Именно эта разработка известна миру под именем SeaBaby.

"Успешные атаки дронами доказали, что это один из эффективных способов противодействия врагу на море. Мы начали масштабировать использование надводных дронов. Сегодня СБУ работает дронами SeaBaby. Это уже новые и более совершенные поколения морских дронов. К этой разработке не имеют отношение никакие частные компании. Над ней работает команда профессиональных сотрудников СБУ, инженеров, айтишников и военных моряков", – сказал Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители. Для этого Служба безопасности Украины применяет два вида дронов собственного производства.

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