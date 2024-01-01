'Осталось 70 км до фрегата 'Адмирал Макаров': стало известно, как Маск сорвал первую атаку морских дронов в Крыму

В сентябре 2022 года Украина впервые попыталась использовать морские дроны против российских судов в Севастопольской бухте. Однако примерно за 70 километров до места назначения соединение со "Старлинками" пропало.

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Власти не смогли убедить владельца спутниковой платформы бизнесмена Илона Маска восстановить связь, поэтому Украина решила модифицировать беспилотники. Об этом говорится в статье УП.

Первая попытка нападения на вражеские цели в Севастополе состоялась в ночь с 16 на 17 сентября 2022 года. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа, вице-премьер Михаил Федоров и идеолог программы надводных дронов, бригадный генерал военной контрразведки СБУ, известный как "Хантер", наблюдали за продвижением этих аппаратов из бункера.

Как сообщил изданию "Хантер", это была первая модель морских дронов, поэтому некоторые из них утонули или взорвались по пути к Севастопольской бухте.

Но пять аппаратов, перевозивших по 108 килограммов тротила, все же прорвались и приближались к Севастополю. Один из участников операции рассказал, что до фрегата "Адмирал Макаров" бортам оставалось преодолеть 70 километров.

"Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И здесь – нам вырубают связь. Илон Маск отключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами", – рассказал военный.

Другой присутствовавший в бункере рассказал, что Федоров пытался повлиять на Маска, но тот не прислушался.

"Наши тоже через свои каналы пытались разрешить ситуацию, но американцы говорят, что это, мол, частная компания, мы не можем на них давить", – отметил он.

Команда пыталась вернуть дроны на базу, но только два из них дошли назад. Однако даже эти два дрона обеспечили ценную информацию: о связи, навигации, конструкции и прочем.

Один из разработчиков отметил, что военная лаборатория СБУ и ВМС исследовала и проанализировала все аспекты этой ситуации. Эта работа дала возможность в октябре, через месяц после происшествия, осуществить успешные удары по российским объектам в бухтах Севастополя.

Ранее были раскрыты секреты морских дронов Sea Baby, устроивших "ад" врагу. Оказалось, что эти дроны способны не только нести почти тонну взрывчатки, но и наносить поражение ракетами.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новых образцах вооружений и военной техники украинского производства, которые уже привлечены на фронте. Они эффективно уничтожают оккупантов и спасают жизнь украинским воинам.