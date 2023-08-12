Российское ПВО якобы сбило украинский беспилотник в Калужской области: что известно

Калужскую область России сегодня ночью, 12 августа, атаковал беспилотник. В РФ еще раз обвинила в атаке Украину.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash. Так, губернатор Калужской области заявил, что беспилотник был сбит в Дзержинском районе.

Он якобы был обезврежен российской системой ПВО. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

"Украинский БПЛА был сбит сегодня ночью в Дзержинском районе Калужской области, сработала система ПВО. Пострадавших нет", – заявил губернатор Калужской области.

Напомним, что утром 11 августа в Калужской области России произошел пожар на электрической подстанции в селе Росва. Из строя были выведены 2 трансформатора. В результате без электроснабжения остались близлежащие населенные пункты. Причиной воспламенения трансформаторов местные власти называют якобы попадание молнии.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе в Подмосковье обнаружили 48 фрагментов тел, еще 80 ранены. Взрыв был такой силы, что большинству погибших оторвало конечности. По данным росСМИ, в качестве версии причин взрыва рассматриваются нарушения промышленной безопасности, диверсию или удар дрона.