Россия активизировала кампанию по набору наемников из Африки на войну против Украины – ГУР

Россия активно вербует наемников для участия в войне против Украины в центральной Африке. В частности, кампанию по рекрутингу специально созданное подразделение министерства обороны РФ активизировало в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Потенциальным кандидатам обещают зарплату в размере 2,2 тыс. долларов, стартовую выплату при подписании контракта с МО РФ и российский паспорт. Подробности раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Государство-агрессор Россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины: речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. Вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны России", – отметили в ГУР.

Потенциальных кандидатов на роль "пушечного мяса" российское МО соблазняет обещаниями стартовой денежной выплаты в размере 2 тыс. долларов при подписании контракта. Также им обещают зарплату в размере 2 тыс. долларов ежемесячно, медицинское страхование и российские паспорта для самого наемника и членов его семьи.

Ранее в ГУР сообщали, что те, кто уже соблазнился обещаниями МО РФ, имели возможность на собственной шкуре почувствовать, что такое война. В частности, недавно стало известно, что завербованные Россией наемники из Непала массово дезертировали из оккупационной армии. Они пожаловались на огромные потери и жестокость со стороны российских полевых командиров.