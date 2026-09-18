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Россия активно использует для атак на Украину учебные ракеты RM48U: что о них известно

Анна Якубец
War
3 минуты
1,9 т.
Запуск ракеты. Иллюстративное фото
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В последние месяцы Россия массово использует для атак на Украину перепрофилированные учебные ракеты RM48U. Так, из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, выпущенных по Украине в июле и в начале августа, более половины составляли RM48U.

Запуск большого количества таких учебных ракет служит для России способом истощить запасы украинских ракет-перехватчиков. Об этом сообщило издание Reuters.

Что известно

Ракета RM48U изначально была разработана для стрелковых учений бригад ПВО. Использование этих более дешевых ракет позволяет России сохранить свои запасы "Искандеров" и истощить любые запасы украинских ракет-перехватчиков.

"Масштабы развертывания RM48U, о которых ранее не сообщалось, помогают продемонстрировать, как России удалось расширить свои атаки в течение лета, не исчерпав свои запасы "Искандеров" и других ракет основного назначения", – говорится в материале.

Так, по словам старшего научного сотрудника лондонского оборонного аналитического центра RUSI Сидхарта Каушала, запуск большого количества RM48U служит для России способом истощить любые оставшиеся запасы украинских ракет-перехватчиков и атаковать менее ценные цели, не расходуя свои высокоточные ударные ракеты.

"Их использование позволяет россиянам сохранять имеющиеся у них более мощные ракеты, такие как "Искандеры", а также КН-23 и "Циркон", на зиму, когда они захотят сосредоточиться на своей кампании с применением баллистических ракет", – сказал он.

Данные подтверждают, что с ростом числа атак RM48U в июле количество выпущенных "Искандеров" в России сократилось до 38 с более чем 100 в предыдущем месяце.

Применение россиянами ракет по Украине.
Применение россиянами ракет против Украины.

Каушал также сказал, что Россия может использовать более дешёвый RM48U для атак на менее крупные цели, такие как продовольственные склады.

В ГУР заявили, что Россия планирует более чем вдвое увеличить производство ракет RM48U до 480 в этом году по сравнению с 200 в прошлом году.

Что известно о ракете РМ48U

РМ48U – ракета, летящая по баллистической траектории на высокой скорости. Она менее мощная и точная, чем "Искандер" – основная баллистическая ракета малой дальности России.

Отмечается, что ее низкая точность приводит к большому количеству жертв среди гражданского населения Украины за последние несколько месяцев, в частности, как это было во время удара по железнодорожной платформе в Броварском районе.

В частности, военные эксперты обнаружили, что ракеты RM48U отклоняются от целей в среднем примерно на 300 метров, а их взрывные боеголовки могут разбрасывать металлические осколки на большую площадь.

Согласно официальным данным, в июле Россия выпустила наибольшее количество баллистических и гиперзвуковых ракет за один месяц с момента своего полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Из 158 ударов 87 были нанесены ракетами RM48U, свидетельствуют данные. Темп воздушных атак только усилился; за первые восемь дней августа было нанесено 70 российских баллистических и гиперзвуковых ударов, 36 из которых – с помощью RM48U", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в начале сентября россияне планировали провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым маневренным блоком "Авангард". По неизвестной причине испытание пришлось отменить.

Также мы писали о том, что в обломках российской ракеты-дрона S8000 "Бандероль" украинские специалисты идентифицировали от 20 до 30 ключевых иностранных компонентов. Среди них были микросхемы и другие детали производства США, Швейцарии, Японии, Австралии, Южной Кореи и Китая.

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