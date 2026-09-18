Россия активно использует для атак на Украину учебные ракеты RM48U: что о них известно

В последние месяцы Россия массово использует для атак на Украину перепрофилированные учебные ракеты RM48U. Так, из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, выпущенных по Украине в июле и в начале августа, более половины составляли RM48U.

Видео дня

Запуск большого количества таких учебных ракет служит для России способом истощить запасы украинских ракет-перехватчиков. Об этом сообщило издание Reuters.

Что известно

Ракета RM48U изначально была разработана для стрелковых учений бригад ПВО. Использование этих более дешевых ракет позволяет России сохранить свои запасы "Искандеров" и истощить любые запасы украинских ракет-перехватчиков.

"Масштабы развертывания RM48U, о которых ранее не сообщалось, помогают продемонстрировать, как России удалось расширить свои атаки в течение лета, не исчерпав свои запасы "Искандеров" и других ракет основного назначения", – говорится в материале.

Так, по словам старшего научного сотрудника лондонского оборонного аналитического центра RUSI Сидхарта Каушала, запуск большого количества RM48U служит для России способом истощить любые оставшиеся запасы украинских ракет-перехватчиков и атаковать менее ценные цели, не расходуя свои высокоточные ударные ракеты.

Главные истории дня

"Их использование позволяет россиянам сохранять имеющиеся у них более мощные ракеты, такие как "Искандеры", а также КН-23 и "Циркон", на зиму, когда они захотят сосредоточиться на своей кампании с применением баллистических ракет", – сказал он.

Данные подтверждают, что с ростом числа атак RM48U в июле количество выпущенных "Искандеров" в России сократилось до 38 с более чем 100 в предыдущем месяце.

Каушал также сказал, что Россия может использовать более дешёвый RM48U для атак на менее крупные цели, такие как продовольственные склады.

В ГУР заявили, что Россия планирует более чем вдвое увеличить производство ракет RM48U до 480 в этом году по сравнению с 200 в прошлом году.

Что известно о ракете РМ48U

РМ48U – ракета, летящая по баллистической траектории на высокой скорости. Она менее мощная и точная, чем "Искандер" – основная баллистическая ракета малой дальности России.

Отмечается, что ее низкая точность приводит к большому количеству жертв среди гражданского населения Украины за последние несколько месяцев, в частности, как это было во время удара по железнодорожной платформе в Броварском районе.

В частности, военные эксперты обнаружили, что ракеты RM48U отклоняются от целей в среднем примерно на 300 метров, а их взрывные боеголовки могут разбрасывать металлические осколки на большую площадь.

Согласно официальным данным, в июле Россия выпустила наибольшее количество баллистических и гиперзвуковых ракет за один месяц с момента своего полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Из 158 ударов 87 были нанесены ракетами RM48U, свидетельствуют данные. Темп воздушных атак только усилился; за первые восемь дней августа было нанесено 70 российских баллистических и гиперзвуковых ударов, 36 из которых – с помощью RM48U", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в начале сентября россияне планировали провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым маневренным блоком "Авангард". По неизвестной причине испытание пришлось отменить.

Также мы писали о том, что в обломках российской ракеты-дрона S8000 "Бандероль" украинские специалисты идентифицировали от 20 до 30 ключевых иностранных компонентов. Среди них были микросхемы и другие детали производства США, Швейцарии, Японии, Австралии, Южной Кореи и Китая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!