Россия атаковала Балаклею на Харьковщине: двое погибших, есть раненые, повреждены дома

В пятницу, 18 сентября, российские войска ударили по городу Балаклея в Харьковской области. Вследствие обстрела погибли два человека, еще двое получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В месте попадания возник пожар. В частных домовладениях повреждены крыши и оконные стекла.

"Враг действует подло, целенаправленно нанося удары по мирным жителям. У них нет ничего святого. В очередной раз прошу всех жителей – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Услышали сирену – сразу направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя", – написал Карабанов.

Позже он сообщил, что россияне нанесли еще один удар по одному из микрорайонов города. Попадание произошло в дорожное покрытие.

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