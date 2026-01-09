Россия атаковала дронами иностранные зерновозы вблизи Одессы: погиб гражданин Сирии. Фото

Государство-агрессор Россия атаковало два гражданских корабля в Черном море возле Одесской области. Известно о по меньшей мере одном погибшем иностранном гражданине, а также нескольких раненых.

Об очередном военном преступлении РФ 9 января сообщил в Telegram министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. "Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства", – подчеркнул чиновник.

Какие суда получили повреждения?

Во время движения в порт Черноморска вражеский ударный дрон попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое в пределах Украинского морского коридора направлялось под загрузку зерновым грузом. По состоянию на 17:20 были данные о пострадавших.

"Мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт", – уточнил министр.

Кроме этого, возле порта Одессы также поражен корабль под флагом Коморских островов, который перевозил сою.

Погиб гражданин Сирии, член экипажа этого судна.

"Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике. Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки", – заявил Кулеба.

Как писал OBOZ.UA, днем 9 января военные российской оккупационной армии нанесли удар по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали две медсестры, они госпитализированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!