Россия атаковала дроном Ивано-Франковск: погиб нацгвардеец с несовершеннолетней дочерью. Все подробности

Из-за удара российских террористов по центру Ивано-Франковска 24 марта погибли нацгвардеец с несовершеннолетней дочерью. Мужчина пришел в перинатальный центр, чтобы навестить жену, которая на днях родила ребенка.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, также были ранены другие люди, в частности 6-летний ребенок.

Как уточнила председатель ОВА Светлана Онищук, из-за российской атаки ранения получили четыре человека, среди которых шестилетний мальчик.

Российская атака на Ивано-Франковск

Днем 24 марта страна-агрессор Россия атаковала Ивано-Франковск ударными беспилотниками. По словам мэра города, была попытка удара по одному из городских административных зданий.

В результате удара взрывной волной выбило окна городского роддома и окружающих зданий.

"Сегодня в Ивано-Франковске была попытка ударить по админзданию. К сожалению, есть поврежденные окна в роддоме, все живы и невредимы. Им оказали всяческую помощь, две женщины как раз рожают. Также есть повреждения окон в некоторых домах. Просьба к жителям обращаться в ЦНАП, чтобы получить соответствующую помощь для остекления окон", – сообщил Руслан Марцинкив.

В перинатальном центре роженицы и медперсонал в момент атаки были в укрытиях, благодаря чему никто не пострадал. Во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин.

