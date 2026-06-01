Россия атаковала Харьков: 'Шахед' попал в гаражи возле многоэтажек, разгорелся пожар

Ночью 1 июня российская армия направила "Шахеды" на Харьков. Прилеты были в окрестностях Слободского района, также известно о попадании в Основянском районе, где из-за атаки разгорелся пожар.

Видео дня

Мэр Игорь Терехов сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, несколько мирных жителей пострадали. По состоянию на 01:00 понедельника их количество уточнялось.

"Поступает предварительная информация о нескольких пострадавших в Основянском и Слободском районах", – написал городской голова.

Обстрел Слободского района

В окрестностях, граничащих с окружной, зафиксировано около 10 вражеских ударов (по состоянию на 00:40). Терехов сообщил, что после этих ударов БпЛА государства-агрессора продолжали лететь на Харьков, и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрел Основянского района

Здесь произошло попадание по гаражному кооперативу рядом с жилыми многоэтажками. Гаражи и автомобили загорелись.

Ориентировочно в 01:05 появилась информация, что одна из потерпевших – 34-летняя женщина. Ей понадобилась помощь медиков, сообщил начальник Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов.

Как писал OBOZ.UA:

– Поздно вечером 31 мая в Одессе российский дрон попал в многоэтажку. В результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах, известно о минимум одном пострадавшем.

– Ранее того же дня оккупанты атаковали энергообъект на Черниговщине, из-за чего более 40 тысяч человек оказались без света.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!