Оккупанты ударили по энергообъекту на Черниговщине: более 40 тысяч человек без света

В воскресенье, 31 мая, оккупанты ударили по энергообъекту на Черниговщине. Сейчас в областном центре более 40 тысяч человек находятся без света.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщили в облэнерго.

"Уважаемые потребители, в результате вражеской атаки на энергообъект в Черниговском районе обесточены 40 тысяч абонентов в городе Чернигов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали дронами Черниговскую область. Под удар попало предприятие в Корюковском районе: там вспыхнул пожар на автостоянке, огонь уничтожил грузовики.

Напомним, что страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. С начала суток, 31 мая, враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область. В результате обстрелов один человек погиб. Девять раненых.

