Россия атаковала Хмельницкую область: есть жертва, зафиксированы перебои с электроснабжением

Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области, в результате которого погиб человек. Также в области зафиксированы перебои с электроснабжением.

На месте работают аварийные службы, которые пытаются минимизировать последствия обстрела и восстановить электроснабжение. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В результате вражеского обстрела в Хмельницкой области погиб человек 1953 года рождения. Председатель ОГА Сергей Тюрин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Из-за атак также зафиксированы перебои с электроснабжением в некоторых районах области. Местные службы работают над восстановлением света и ликвидацией последствий обстрелов.

Власти призывают жителей Хмельницкой области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности, чтобы сохранить жизнь. Атака продолжается, ситуация находится под контролем.

Также в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 23 декабря атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В Святошинском районе обломки "Шахеда" упали возле жилого дома, есть повреждения и пострадавшие.

