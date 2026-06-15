Россия атаковала Киев новым вооружением: что известно о ракете-дроне «Бандероль». Фото

В Украине фиксируют применение нового российского вооружения — ракеты-дрона "Бандероль" ( – ), которую специалисты описывают как гибрид крылатой ракеты, баретящего боеприпаса и беспилотника. Речь идет о реактивном устройстве, которое Россия использует для ударов по украинской территории, в частности, 15 июня оккупанты атаковали им Киев.

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Эксперты отмечают, что из-за высокой скорости, маневренности и нетипичной конструкции эта цель создает дополнительные проблемы для систем ПВО. OBOZ.UA рассказывает, что известно о ракете-дроне "Бандероль".

Что известно о новой российской ракете-дроне "Бандероль"

По данным украинской разведки и военных аналитиков, "Бандероль" (S8000) – — это малогабаритная крылатая ракета или баретящий боеприпас с реактивным двигателем.

Впервые о ее активном применении начали сообщать весной 2025 года, когда такие цели фиксировали во время атак на Одесскую область и другие регионы юга Украины.

Аналитики описывают это средство как промежуточное звено между дронами-камикадзе и крылатыми ракетами: оно может как лететь по заданным координатам, так и потенциально корректировать маршрут в воздухе. Именно это и отличает его от более известных иранских "Шахедов", которые движутся преимущественно по фиксированной траектории.

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Разработчиком "Бандероли" называют российское предприятие "Кронштадт", которое также производит ударные БПЛА "Орион" (Иноходец).

Именно этот беспилотник, по данным ГУР, используется в качестве основного носителя для запуска нового вооружения. Отдельно рассматривается возможность адаптации для запусков с ударных вертолетов Ми-28Н.

Технические характеристики "Бандероли"

По оценкам украинской разведки и профильных экспертов, основные параметры изделия выглядят следующим образом:

дальность поражения – до 500 км

скорость – ориентировочно 500–––650 км/ч, с возможными пиковыми значениями до 800 км/ч

боевая часть – около 114–––150 кг

длина корпуса – примерно 5 м

диаметр – около 30 см

тип двигателя – реактивный, с использованием авиационного топлива

Отдельно отмечается, что конструкция позволяет совершать более сложные маневры, чем у классических российских крылатых ракет, в частности изменение высоты и резкие повороты во время полета. Это затрудняет работу радиолокационных средств и перехват.

Иностранные компоненты в изделии

Украинская разведка сообщает, что "Бандероль" собрана из большого количества импортных деталей, несмотря на российское производство. Среди них:

турбореактивный двигатель китайского производства

датчики движения и электроника из США

микроконтроллеры из Швейцарии

радиомодули из Австралии

аккумуляторы из Японии

сервоприводы из Южной Кореи

Также используется российская система навигации "Комета", которая имеет защиту от средств радиоэлектронной борьбы и предназначена для работы в условиях подавления сигнала GPS.

Как применяют "Бандероль"

Основным носителем этого вооружения является беспилотник "Орион", который способен долго находиться в воздухе и действовать на значительных высотах. Это позволяет запускать ракеты-дроны из удаленных районов, в частности над акваторией Черного моря, оставляя носитель вне зоны быстрого поражения.

По данным украинских наблюдений, первые запуски осуществлялись из районов оккупированного Крыма. Некоторые цели пролетали десятки и даже более 200 км вглубь территории Украины, двигаясь на низких высотах, что затрудняло их обнаружение радарами.

Отдельные эпизоды свидетельствуют о том, что часть таких аппаратов терялась ещё на начальном этапе полёта, что может указывать на несовершенство или тестовый характер системы на ранних этапах её применения.

Чем опасно новое оружие

Эксперты выделяют несколько ключевых рисков, связанных с "Бандероллой":

высокая скорость, сокращающая время реакции ПВО;

способность маневрировать и изменять траекторию;

запуск с высотных платформ, которые сложно перехватить;

вероятная устойчивость к части средств РЭБ.

В то же время украинские военные отмечают, что, несмотря на сложность, эти цели не являются "неуязвимыми". Их можно сбивать стандартными средствами противовоздушной обороны, хотя эффективность зависит от условий обнаружения и плотности ПВО в регионе.

Аналитики предполагают, что Россия может масштабировать производство "Бандероли", пытаясь создать более дешевую альтернативу крылатым ракетам для регулярных ударов по Украине. Это может позволить РФ комбинировать массовые атаки дронами и более точечные удары новыми реактивными боеприпасами.

В то же время специалисты подчеркивают, что система еще находится в процессе доработки: ее характеристики меняются, а боевая эффективность в реальных условиях остается предметом оценки.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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