Россия атаковала Киев с разных сторон: Игнат объяснил, с какими вызовами столкнулась ПВО, и назвал главную проблему

Во время обстрелов в ночь на 9 января вражеские дроны-камикадзе и ракеты пытались атаковать Киев с разных сторон. Когда российские захватчики устраивают массированные удары, концентрируясь на одном регионе, отражать такое количество целей украинской ПВО сложно.

Последний обстрел прокомментировал Юрий Игнат, начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ. В эфире "Єдиних новин" он отметил, что военные пытались работать максимально эффективно, чтобы защитить украинцев.

Основным направлением удара были Киевщина и столица. "Все работают, работает система противовоздушной обороны как эшелонированная система. Но одновременно сбивать в одной локации такое большое количество ракет крайне и крайне проблематично с высоким результатом", – сказал Игнат.

Украинские военные из 13 баллистических ракет ликвидировали восемь. Это тоже высокий показатель перехвата. Однако "Калибров" удалось сбить меньше – 10 из 22.

"Проблема основная на сегодня – это дефицит ракет, зенитных ракет, именно к зенитным ракетным комплексам, которые сегодня использовались", – объяснил спикер.

Он подчеркнул, что зенитные боеприпасы очень нужны, и авиация не может работать там, где работает наземная ПВО. "Именно поэтому проблематика ракет всегда для нас будет актуальной. И всегда они будут нужны для нас, на чем мы постоянно подчеркиваем партнерам, о чем говорит и руководитель государства", – заявил Игнат.

Результаты работы противовоздушной обороны

В целом враг применил 278 средств воздушного нападения. В Воздушных силах ВС Украины сообщали, что это были:

242 "Шахедов"/"Гербер" (и беспилотников других типов) с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных Чауды и Гвардейского в Крыму и Донецка;

13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пусков – Брянская область РФ);

22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

1 баллистической ракеты средней дальности (с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ).

По состоянию на 09:00 пятницы украинская ПВО сбила/подавила 244 дронов и ракет, а именно

226 БПЛА;

8 баллистических "Искандеров"/С-400;

10 КР "Калибр".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных беспилотников на 19-ти локациях.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночью 9 января Российская Федерация устроила очередной комбинированный удар по нашей стране. На Львовщине прогремело несколько взрывов – областной центр был атакован ракетой, которая двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час. "Орешник" прилетел по региону впервые.

– Кроме того, масштабную атаку дронами-камикадзе, крылатыми ракетами и баллистикой пережил Киев. Четверо человек погибли. После обстрела на левом берегу столицы были введены экстренные отключения электроэнергии.

